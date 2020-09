Близо 450 отличници по английски език от страната участват в състезанието „Кangaroo Global Linguistics 2020”

Всяка година близо 4000 ученици от цялата страна се съревновават в престижното състезание по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, а до финалния кръг ще достигнат само 15 българчета, които ще мерят сили с най-добрите в света.„Кangaroo Global Linguistics 2020” се организира у нас от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, създадена от издателство Клет България . Националното състезание по английски език датира от 2007 г. и се утвърди през годините като едно от най-мащабните и престижни езикови съревнования у нас. Близо 60 хиляди ученици на възраст от 8 до 18 години са участвали до този момент в „Kangaroo Global Linguistics”, за да покажат наученото. Съревнованието е под формата на тест и се провежда по цял свят от International Testing Authority (ITA) и от Institute for the Development of Educational Assessment (IDEA).Награждаването на учениците - победители в Националното състезание по английски език на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, както и на подготвилите ги учители, се провежда по традиция по време на Деня на Кеймбридж. Това е 14-ото поред издание на най-голямото събитие за преподавателите по английски език у нас и в Югоизточна Европа. Тази година, поради извънредната ситуация, Денят на Кеймбридж се проведе виртуално и победителите в състезанието ще бъдат наградени в излъчилите ги училища. През следващата година се надяваме и състезанието, и Денят на Кеймбридж да се проведат според утвърдените традиции.