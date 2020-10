Scalefocus Academy еволюира в изцяло онлайн формат

В процеса на програмата, обучаващите се в Scalefocus Academy ще придобият умението да разрешават сложни технически проблеми и да разработват софтуер „от нулата“ в рамките на реален проект. Целта на Академията, както и преди, е да помогне за професионалното развитие на хора, които искат да започнат работа по реален проект. Обучението е разработено така, че да даде достатъчно практически, освен теоретични знания на включилите се и да им помогне да навлязат в дълбочина в избраната от тях IT сфера. В продължение на три месеца, отдадени лектори ще влизат в ролята на персонални ментори студентите и ще напътстват и подпомагат курсистите в тяхното професионално израстване от IT ентусиасти или любители до истински инженери, готови да започнат работа в реална среда.Scalefocus Academy дава сертификат на успешно завършилите курса, а показалите отлични резултати ще имат привилегията да започнат и работа в компанията. От студентите, завършили цялостната програма, повече от половината получават възможността да бъдат наети в компанията въз основа на постигнати високи резултати от положените изпити. Така първият етап на Scalefocus Academy 2019 бележи висока степен на успеваемост по отношение на придобити знания и умения от бъдещите IT специалисти, обучавани от менторите. Служителите на компанията са ценен актив, който вече е допълнен с кадри от отличниците от Академията през 2019. Някои от тях се присъединяват към екипите още от деня на завършването си, а останалите са стартирали само 3 месеца след получаването на сертификата си. За всички студенти придобитите в рамките на обучението ценни практически знания са предвидени и подбрани така, че да отворят вратите пред завършилите успешно курса за работа в големи софтуерни IT компании.