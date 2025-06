След хвалбите за свалени F-35: Иран най-после наистина свали машина на израелските ВВС (ВИДЕО)

Свалихме четири стелт изтребителя пето поколение F-35. Пленихме жена-пилот – това са все послания от режима на аятолах Хаменей, откакто Израел стартира военно-политическата операция „Изгряващият лъв“. Но за нито едно от тези твърдения нямаше визуални доказателства, ако изключат нелепици, изглежда генерирани с изкуствен интелект – Още: Иран се похвали със свален F-35 с нереални размери. Интернет експлоадира от мемета (СНИМКИ)

За пръв път обаче Иран изглежда се похвали с нещо реално – свалена машина на израелските ВВС. Само че не става въпрос за изтребител или бомбардировач, а за дрон. Безпилотният летателен апарат е "Хермес 900", който де факто е подобрена версия на "Хермес 450". Дронът е израелско производство, може да лети без прекъсване 30 часа, максималната височина на полета му е 9100 метра, размахът на крилата му е 15 метра и тежи 970 килограма, като може да носи до 300 килограма полезен товар.

Iran appears to have finally managed to down its first aircraft with the Israel Air Force, a “Hermes 900” Long-Endurance Tactical Drone, which they claim to have downed last night over the Isfahan Province of Central Iran. Footage from Iranian state-run media appears to confirm… pic.twitter.com/rAgF7tHo6G — OSINTdefender (@sentdefender) June 18, 2025

Iran appears to have finally managed to down its first aircraft with the Israel Air Force, a “Hermes 900” Long-Endurance Tactical Drone, which they claim to have downed last night over the Isfahan Province of Central Iran. Footage from Iranian state-run media appears to confirm… pic.twitter.com/rAgF7tHo6G — OSINTdefender (@sentdefender) June 18, 2025

Основните му задачи са разузнавателни, но може да се ползва и като бомбардировач.

Точно като бомбардировачи този вид дронове се ползват много широко от Израел в сегашната военна кампания и това е видимо от многобройни видеокадри в социалните мрежи - Още: Сигнали: САЩ също ще атакуват Иран. Унищожени F-35 и F-14 – кой лъже? Пожари в Оманския залив, замесени са танкери (ВИДЕО)

An Israeli “Hermes 900” Long-Endurance Tactical Drone flies freely in the sky over Kermanshah in Western Iran, reportedly carrying out strikes against the Imam Hassan Military Base. pic.twitter.com/8EZLlENufE — OSINTdefender (@sentdefender) June 18, 2025