19 държави от Европа са помогнали на Турция, ЕК благодари първо на България

В поста си той изброява всички 19 държави, като започва благодарността си с именно България. След страната ни са изброени Хърватия, Чехия, Франция, Гърция и всички останали, като Ленарчич допълва, че това е европейската солидарност в най-добрия й вид.

"Досега сме мобилизирали 27 екипа за търсене и спасяване и медицински екипи от 19 европейски държави чрез Механизмът за гражданска на ЕС, за да помогнем на Турция след земетресението, заедно с над 1150 спасители и 70 спасителни кучета", уточни Ленарчич.

So far, we've mobilised 27 search&rescue and medical teams from 19 European countries via the #EUCivilProtectionMechanism to help 🇹🇷 after the earthquake, together over 1150 rescuers and 70 rescue dogs.



I thank 🇧🇬🇭🇷🇨🇿🇫🇷🇬🇷🇳🇱🇵🇱🇷🇴🇮🇹🇭🇺🇦🇹🇩🇪🇪🇪🇪🇸🇲🇹🇸🇰🇵🇹🇲🇪🇦🇱. #EUsolidarity at its best! pic.twitter.com/J1jBcwBV1N