Фон дер Лайен: Вече е на път помощта на Европа към Турция и Сирия

"Ние сме напълно солидарни с народа на Турция и Сирия след смъртоносното земетресение, което удари тази сутрин. Скърбим със семействата на жертвите", написа още тя.

Председателят на Европейската комисия е споделила информация на европейския комисар по управлението на кризи Янез Ленарчич, че координационният център на ЕС за реагиране при извънредни ситуации координира разполагането на спасителни екипи от Европа. Също така такива екипи от Нидерландия и Румъния вече са на път.

Активиран е и Механизмът за гражданска защита на ЕС.

Водещите европейски лидери също реагираха на бедствието, като изразиха готовност да помогнат на пострадалите. ОЩЕ: Европейските лидери са готови да помогнат след мощния трус в Турция и Сирия

We stand in full solidarity with the people of Türkiye and Syria after the deadly earthquake that hit this morning.



We mourn with the families of the victims.



Europe’s support is already on the way and we stand ready to continue helping in any way we can. https://t.co/inPsoE5hXf