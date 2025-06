2024 би рекорда за най-конфликтна година от Втората световна война насам

През 2024 г. в света е имало най-много въоръжени конфликти от близо 80 години насам - от времената на Втората световна война. Така "рекордната" 2023 г. слиза от върха, показва проучване на Института за изследване на мира в Осло (PRIO), публикувано на 11 юни. За изминалата година на планетата са регистрирани 61 конфликта в 36 държави, като в определени страни са възникнали по няколко едновременно. Единадесет от тях са ескалирали в пълномащабни войни с поне 1000 жертви, се казва в документа, който се основава на данни, събрани от шведския университет в Упсала (Програмата за данни за конфликти в Упсала).

През 2023 г. бяха отчетени 59 конфликта в 34 държави.

Войната в Украйна, която бе започната от Русия през февруари 2022 г., остава най-разрушителната от всички.

Още: "Много скоро" в Москва ще има преговори между САЩ и Русия

"Това не е просто скок - това е структурна промяна", казва д-р Сири Аас Рустад, основен автор на норвежкия доклад, който обхваща тенденциите във въоръжените конфликти в периода 1946-2024 г. "Светът днес е много по-насилнически и много по-фрагментиран, отколкото преди десетилетие".

Африка остава най-опустошеният континент с 28 конфликта, в които участва поне една държава, следвана от Азия със 17, Близкия изток с 10, Европа с три и Америка с два. Повече от половината от държавите в статистиката са преживели два или повече конфликта.

2024 was the deadliest year since World War II — The Times



According to data from the Swedish Uppsala Conflict Data Program, last year saw 61 state-level armed conflicts worldwide, 11 of which escalated into full-scale wars — each with over 1,000 deaths.



Civilian casualties… pic.twitter.com/PFn6Zj2U2s