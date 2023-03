4 станаха жертвите на пожара в сградата на ФСБ в Ростов на Дон (ВИДЕО)

Официално нито ФСБ, нито руското Министерство на извънредните ситуации, нито следствените органи съобщават за загинали, отбелязва вестникът.

От министерството съобщиха, че в резултат на пожара има пострадали. В същото време по-късно Интерфакс написа, позовавайки се на службите за спешна помощ, че при разчистване на развалините на мястото на пожара са открити телата на трима загинали. Според 161.ru освен загиналите още поне петима души са с наранявания.

Пожарът, който избухна в сградата на регионалното управление на граничната служба на ФСБ, е засегнал склад, в който са се съхранявали боеприпаси и гориво.

