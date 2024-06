Абсурдно: Кремъл свърза атаките в Севастопол и Дагестан. Украйна подпали Белгород и Курск (ВИДЕО)

Още: Нов "Крокус": Още жертви, още убити нападатели. Кой стои зад атаката в Дагестан? (ВИДЕО)

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви вчера, на 24 юни, че руският диктатор Владимир Путин съчувствал на онези, които са загубили близките си както от украинския ракетен удар по Севастопол, така и от терористичната атака в Дагестан. Той добави, че руските разследващи органи ще определят дали ударът по Крим и нападенията в Махачкала и Дербент са били "една серия от инциденти" или отделни инциденти.

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев и ръководителят на Руската либерално-демократическа партия (ЛДПР) Леонид Слуцкий пък определиха двете събития като "терористични атаки". Председателят на Държавната дума - парламента на Русия - Вячеслав Володин твърди, че е възможно "възложителите" както на ударите в Крим, така и на терористичната атака в Дагестан "да са едни и същи". Това е поредният опит на режима в Кремъл да пренасочи фокуса към Украйна и Запада, както го стори при нападението в "Крокус Сити Хол" в края на март.

Вчера руското опозиционно издание "Верстка" съобщи, че прокремълски ботове са оставили над 1400 коментара в руската социална медийна платформа "ВКонтакте", в които се твърди, че САЩ и Украйна са организирали терористичната атака в Дагестан. Това повтаря твърдението на руското Министерство на отбраната, че САЩ са отговорни за украинския удар по окупирания Севастопол, въпреки че Русия поставя нарочно военни обекти под прикритието на цивилните си граждани.

Информационната операция на Кремъл, свързваща тези две събития, е безсмислена, най-малкото защото цивилните жертви в Крим са резултат от прехващането от страна на Русия на идваща ракета ATACMS, а не от умишлено решение на Украйна за насочване на ракета. Руските официални лица също така не са дали никакви доказателства за твърденията си за украинско или американско участие в терористичната атака в Дагестан, пише в обзора си американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Междувременно Европейският съюз обяви, че отпуска до 1,4 милиарда евро на Украйна, генерирани от печалбите от замразените руски активи: Пари от Путин за Украйна: ЕС ще финтира Орбан, обяви два транша.

Все повече и повече щурмови кораби CB90 се прехвърлят в Украйна. Нидерландия и Швеция вече са доставили на Киев много голямо количество от тях, а чрез инициативата на Ринат Ахметов бяха дарени още CB90 на украинското военно разузнаване (ГУР). Доставката на тези високоскоростни и маневрени кораби, оценени от американски експерти като "чудовищно мощни", отне около шест месеца. По време на предаването военнослужещите от ГУР споменаха думата "Крим", намеквайки за потенциалното им използване в операции, свързани с региона.

В същото време началникът на ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов заяви, че западната военна помощ пристига в Украйна, но вероятно няма да дойде в мащаби, които да окажат значително влияние върху ситуацията на фронта поне до средата или края на юли 2024 г. Той заяви това в интервю за Philadelphia Inquirer, проведено на 12 и 13 юни, но публикувано десетина дни по-късно.

Буданов добави, че достатъчно количество предоставени от САЩ ракети с далечен обсег ATACMS биха позволили на украинските сили да ударят Кримския мост и да прекъснат важна руска наземна комуникационна линия между окупирания Крим и континенталната част на Русия.

Настоящата политика на САЩ по отношение на използването от Украйна на оръжия, предоставени от Запада, позволява на Киев да нанася удари навсякъде в рамките на окупираната от Русия украинска територия, което вероятно включва използването на ATACMS за удари по Кримския мост в рамките на международно признатите сухопътни и морски граници на Украйна. До такъв извод стигат анализаторите от ISW.

Появиха се и съобщения, че вероятно днес, 25 юни, САЩ ще обявят нов пакет с военна помощ за Украйна на стойност 150 милиона долара.

Новина и за F-16 - Дания ще спре да обучава украински пилоти на изтребителите във военновъздушната си база Скрудструп след 2024 г., тъй като ще премине към самолети F-35, заяви министърът на отбраната. До края на програмата около 20 украински пилоти ще бъдат обучени на F-16.

Сводката на Генералния щаб на украинската армия от снощи показва, че на 24 юни по цялото протежение на фронтовата линия е имало 128 бойни сблъсъка. Това е с 12 повече на дневна база, като около една трета от атаките на руснаците са в Покровското направление (38). Те са в районите на Сокол, Новоалександровка, Евгеновка и Воздвиженка. Единадесет от атаките продължават, съобщи снощи генщабът.

(КАРТА - обновява се) "Новоалександровка наистина не е напълно окупирана", написаха анализаторите от DeepState, след като ден по-рано заговориха за падане на населеното място под контрола на руснаците - нещо, което бе отречено от украинския генщаб. "Врагът не успява да се закрепи", добавят от DeepState. И показват ВИДЕО 18+, на което се вижда движението на руската пехота - тя се движи напред и назад. "Жалко, но врагът изтласка Силите за отбрана от селото (...) През последните три дни артилерията на Силите за отбрана нанасяше поражения от двете страни на езерото в Новоалександровка", гласи още информацията.

Руските войски са напреднали до западните покрайнини на Новоалександровка и според някои сведения развиват настъпление към Воздвиженка, пише в днешния си обзор популярният руски Телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. "На юг продължават сраженията за укрепения район на украинските въоръжени сили при Сокол", добавя той.

Руските сили са успели да напреднат при Красногоровка - опитват се да го сторят от три страни, пише DeepState. Става въпрос за Кураховското направление. "В Красногоровка продължават сраженията в градски условия, като руските въоръжени сили бавно, но сигурно пробиват отбраната на украинските въоръжени сили. В района на Карловка боевете продължават в покрайнините на селото. Няма значителни промени", пише руският пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo).

В Яснобродовка боевете продължават в населеното място, като руснаците все повече напредват към обкръжаване на украинците там, смята Пегов. Според него при Сокол руснаците също бавно изтласквали врага си.

В Лиманското направление също е горещо – имало е 23 атаки на руските сили, като 7 продължават, съобщи снощи генщабът на Украйна. Той отчита 5 атаки в посока Купянск, 4 – в Северското направление, 9 – в Краматорското направление (т.е. – Часов Яр), 8 – в посока Торецк, една от новите точки на интензивни боеве. Не се съобщава за особени промени от украински източници. Що се отнася до руските – „Рибар“ пише, че в Северското направление руснаците издигнали знаме в югоизточните покрайнини на Раздоловка, „потвърждавайки поне частичен контрол над населеното място“. Все още няма геолокализирани кадри.

В Харковското направление тежките боеве продължават при Вовчанск (Волчанск - на руски език) и Глубоко. "Руската авиация редовно атакува райони, в които е съсредоточен личният състав на украинските въоръжени сили, както на фронтовата линия, така и в тила", пише "Рибар". Пегов обаче говори за украински контраатаки, "понякога успешни" - нещо, което е факт през последните седмици в този район от фронта. "Украинските войски са събрали значителни сили в това направление, което ще им позволи да извършват настъпление след настъпление към позициите на руските войски", анализира той.

Интересно е и на три километра източно от Вовчанск - там има селище, за което се твърдеше, че е под руски контрол, но сега излезе информация, че руснаците са го обстрелвали с авиационни бомби FAB-500, според анализатора на Bild Юлиан Рьопке. Възможно е украинските сили да са си върнали населеното място през последните дни или седмици.

