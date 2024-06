Кошмарът ATACMS за Крим: Уникален комуникационен център е изпепелен (ВИДЕО)

Цел този път изглежда е руски комуникационен център. Според един от профилите в социалната мрежа "X" на публичната разузнавателна платформа OSINT, става въпрос за удар срещу руския център за космическо проследяване и комуникация NIP-16 във Витино. Атаката е извършена с американски тактически балистични ракети MGM-140 ATACMS.

Mass Ukrainian MGM-140 ATACMS Tactical ballistic missile launch against Russian-occupied Crimea, reportedly this evening.



Four M270 MLRSs fired 8 ATACMS in a quick salvo. pic.twitter.com/tnuptWuPZW