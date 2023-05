Ако искате да живеете, бягайте: Хакери пуснаха реч на Зеленски в руски учреждения (ВИДЕО)

Камерите за видеонаблюдение в различни търговски обекти и учреждения са уловили как хакерите пускат вой на сирени и след това думите на Зеленски: "За тези, които разбират само руски. Ако искате да живеете, бягайте. Ако искате да живеете, предавайте се в плен. Ако искате да живеете, борете се! Борете се по вашите улици за вашата свобода. На вас и така всичко са ви отнели. А може би някои от вас имат нефтени платформи, дворци, лозя, яхти, банки? За какво изобщо се борите? Вие имате само кредити, какво да се натъпчете вечер и сега - мобилизация. Борете се за своето и не се месете на нашата земя, в нашата душа, в нашата култура."

След което започва да звучи "Червона калина", песента, която са пели бойците от Украинската въстаническа армия, борили се срещу съветския режим, и която впоследствие се превръща в един от символите на Украйна.

Thanks to unknown hackers, #Zelenskyy's speech could be heard in many #Russian cities. pic.twitter.com/WYHcdEXC2o