Какво са изнесли иранците от Фордо и къде е? Разкрития "от кухнята" на САЩ и Израел

След като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ядрената програма на Иран е "напълно унищожена" от американските противобункерни бомби и от ракетния обстрел, действителното ѝ състояние всъщност е неясно. Висши американски служители са признали пред The New York Times, че не знаят каква е съдбата на иранските запаси от уран, обогатен до такава степен, че е с почти оръжейно качество.

На 22 юни ирански източник каза пред Reuters, че по-голямото количество обогатен уран от съоръжението във Фордо е преместено преди американската атака. Появи се и сателитна снимка, показваща голям трафик на камиони при Фордо два дни преди нападението. Очевидно иранците са предприели някакви мерки - те съобщиха, че ще продължат да развиват ядрената си програма.

"През следващите седмици ще работим, за да гарантираме, че ще направим нещо с това гориво, и това е едно от нещата, за които ще разговаряме с иранците", заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в неделя пред ABC. Той визираше партидата уран, достатъчна за направата на девет или десет атомни оръжия: Ядрено оръжие и Иран: Докъде стигна Техеран? (ВИДЕО).

Иранците дадоха да се разбере, че не се интересуват от разговори със САЩ, обвинявайки Вашингтон, че е измамил Техеран по време на последните преговори, докато е планирал въздушна атака. Ако Иран е изнесъл обогатен уран, сега той ще е един от малкото ядрени козове за нови преговори.

Тръмп заговори за успех в унищожаването на ядрените мощности на Иран, но министърът на отбраната Пийт Хегсет и новият председател на Обединения комитет на началник-щабовете Дан Кейн не стигат чак дотам с оценките си. Те казаха, че трите ударени обекта от бомбардировачите B-2 - във Фордо, Натанз и Исфахан - са със "сериозни щети и разрушения".

Нови сателитни снимки на съоръжението във Фордо показват шест точки на проникване на противобункерните бомби в близост до вентилационните отвори, което предполага сериозни щети в обекта. Следите от изгаряния и осколките в планината подсказват за големи вътрешни взривове. Първоначалният анализ на израелските военни показва, че съоръжението не е било напълно унищожено.

Satellite images of Fordow show six bomb entry points near vents, suggesting major damage to the uranium facility.



Scorch marks and shrapnel on the mountain hint at large internal blasts.



Source: TheGoodISIS pic.twitter.com/r9b4AcdrjR