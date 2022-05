Американските служби с мрачни прогнози за Украйна, куп кадри от свирепата битка в "Азовстал" (ВИДЕО)

Висши ръководители на американските разузнавателни служби заявиха пред сенатската комисия по въоръжените въпроси, че Владимир Путин изглежда е решил да действа дълго в Украйна и че краят на войната едва ли ще настъпи скоро. Според оценка на американското министерство на отбраната, руската армия е "с две седмици назад" от графика за действие в Донбас, предаде Радио "Свободна Европа".

Съгласно материал на Politico, директорът на АНС Аврил Хейнс е казала пред сенатската комисия, че руският фокус върху Донбас вероятно е временен и предупреди, че Владимир Путин възнамерява да разшири зоната на военни действия. "Стратегическите цели на Путин най-вероятно не са се променили", подчерта Хейнс и обясни, че той иска да направи сухопътен мост от Крим до Приднестровието в Молдова, но не може да го направи без допълнителна мобилизация, защото сега няма достатъчно войници. Тя заяви и, че Путин може да въведе военно положение в Русия и да пренасочи икономически сфери към пълна подкрепа на руския военен сектор. Може да има и нови тестове на ядрени оръжие като знак за предупреждение към Запада, според Хейнс, която предупреди и, че Путин ще излезе отслабен от войната в Украйна, но много по-аресивен.

Оценката на американските разузнавателни служби е и, че между 8 и 10 руски генерали са загинали дотук в Украйна.

Според украинското командване, сега основните усилия са насочени към пълно овладяване на град Рубижне и поставяне под руско контрол на градовете Лиман и Северодонецк, което е ключово за овладяване на Донбас. Продължава и битката в "Азовстал".

Urban warfare in Mariupol.

I guess what stands against is a Russian SVD marksman (please correct me if I’m wrong), some infantry and a tank. pic.twitter.com/Ttgh5lYFmy — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) May 10, 2022

⚡️Russian forces continue to storm Azovstal.



A video published by Petro Andriushchenko, an advisor to Mariupol mayor, shows black smoke rising above the Azovstal plant as a result of airstrikes on May 10. He said that attacks happen every hour.



Video: andriyshTime/Telegram pic.twitter.com/BGbTySY333 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 10, 2022

The first and second floors of the "#Azovstal" plant are on fire. Bomb explosions are heard.



The video was published by one of the #Mariupol defenders. pic.twitter.com/d0yJFLvx3D — NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2022

This is what the occupiers have turned the historic center of #Mariupol into. pic.twitter.com/otl8Dsj0qZ — NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2022

"Дивашки унищожавате всичко в Украйна. Спрете войната!" - кметът на Одеса Генадий Труханов отправи този призив към Владимир Путин в интервю за Euronews. То дойде ден след фаталната атака, при която Русия изстреля няколко ракети по пристанищния град. Труханов предупреди, че Одеса може да се превърне във втори Мариупол, пише БГНЕС.

Светът за войната в Украйна

Европейският съюз не може да бъде посредник в преговорите между Русия и Украйна. Това мнение изрази върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел в интервю за германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Не и ние. Руснаците няма да го приемат, както и ние няма да приемем Русия като посредник", отговори Борел на въпрос дали ЕС би могъл да играе ролята на посредник в преговорите между Русия и Украйна. Той обаче добави, че "Китай също не е подходящ, защото клони към Русия. Турция върши много добра работа там. Тя има добри отношения и с двете страни", подчерта ръководителят на европейската дипломация.

Германският министър на външните работи Аналена Бербок, първият член на германското правителство, който посещава Украйна след руската инвазия, обеща в Буча да потърси отговорност от извършителите на руските зверства. Тя също така обяви повторното откриване на германското посолство в Киев. Според кмета на Киев, Виталий Кличко, близо две трети от 3,5-милионното население на Киев вече са се завърнали в украинската столица. Но Kyiv Independent съобщи, че почти 9000 украинци са били насилствено депортирани от Донецка и Луганска област само за 1 ден. По украински данни, от началото на войната 1 208 225 украинци са били насилствено изселени в Русия, включително 210 224 деца.

Руският президент Владимир Путин "си мислеше, че може да ни раздели. Той не успя. Ние сме заедно", каза италианският премиер Марио Драги на американския президент Джо Байдън. Драги гостува на Байдън в Овалния кабинет.

Посланикът на Украйна в ЕС настоя пред Euronews, че държавите-членки на ЕС трябва да са готови да направят "икономически жертви", като изрази разочарованието си от отказа на Унгария да се съгласи на забрана за внос на руски петрол. А украинският президент Володимир Зеленски призова международната общност да помогне за деблокирането на украинските пристанища, за да се предотврати световна продоволствена криза.

Междувременно Чехия беше избрана на мястото на Русия в Съвета по правата на човека на ООН. Това стана със 157 гласа "за" и 23 "въздържал се".

На този фон военният репортер на Kyiv Independent Иля Пономаренко публикува снимка на председателя на Европейския съюз Шарл Мишел, украинския министър на отбраната Олексей Резников и украинския премиер Денис Шмигал. "Трима души буквално изглеждат еднакво", пошегува се той.

