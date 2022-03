Американското разузнаване: Русия загуби повече войници в Украйна, отколкото ние в Афганистан и Ирак (ВИДЕО)

Над 7000 руски войници са загинали във войната в Украйна. Това е оценката на американското разузнаване, която е цитирана от The New York Times и се споделя в Twitter от различни украински медии.

Американската оценка е категорична и за друго – за 20-тина дни война, руската армия е дала повече жертви, отколкото са всичките убити американски войници в Ирак и Афганистан.

Припомняме, че според украинците към 16 март убитите руски войници са над 13 800. След като на 2 март Москва призна за 498 убити, повече не е имало официална информация за дадените от Русия жертви. Припомняме и, че руският президент Владимир Путин обеща по 5 000 000 рубли за всеки загинал. Това означава 90 000 лева.

Междувременно, телевизия NEXTA публикува в Twitter профила си данни за ситуацията в Мариупол. Градът се превърна в най-кървавата арена на войната. Според информацията, загиналите цивилни там са над 2400. 400 000 души все още остават в Мариупол. В града обаче няма ток от 13 дни, а вчера, 16 март, са евакуирани 11 000 души.

От Чернигов също дойде мрачна новина – за петима убити, включително три деца, при атака срещу общежитие.

Horrible statistics about the situation in #Mariupol



More than 2,400 civilians died. There is no electricity, gas or water in the city for 13 days and temperatures reach -5°C at night. 400,000 people still remain in the city. Today, 11,000 people were able to evacuate the city. pic.twitter.com/Lc0TP91KY7 — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022

Телевизията обаче публикува и друго – видео как руски танк бива унищожен. Твърдението е, че това е дело на полка Азов – крайнодясна формация, чийто достъп до Фейсбук беше изцяло забранен преди 3 години. Компанията на Марк Зукърбърг обаче позволи определена реч на "похвали" за Азов заради войната в Украйна – ПОДРОБНОСТИ ТУК! А Kyiv Independent предупреди в публикация в Twitter, че руски саботьори вероятно влизат в Украйна уж като журналисти.

And where are the #Azov detachments, in search of which the #Russians are bombing shelters and hospitals? Here they are - destroying #Russian tanks and not hiding from anyone



The only people who should hide are Russian gunners and pilots who have made a real hell in #Mariupol. pic.twitter.com/kWXHCT4g9I — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022

NEXTA съобщи и, че междувременно Сръбските авиолинии са спрели абсолютно всички полети до Русия. Това се случва, след като Украйна се възмути как западните ни съседи "правят пари от кръвта на украинците". След тази констатация, сръбският президент Александър Вучич обеща намаляване на полетите. На сайта на сръбския държавен превозвач няма официална информация за пълно спиране – последната е от 9 март и в нея се казва, че самолетни билети на излитащи от Русия не може да се купуват с карти – само в брой.

