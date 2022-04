Anonymous разкри лични данни на 120 000 руски нашественици, воюващи в Украйна

„Изтекоха личните данни на 120 000 руски войници, воюващи в Украйна“, пишат хакерите. „Всички войници, участващи в инвазията в Украйна, трябва да бъдат подложени на военен съд за военни престъпления“, подчертават хакерите.

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked -

https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak

All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal.