Anonymous с нова атака, обясниха на руснаците как да си пуснат спрените сайтове

От Anonymous са хакнали принтери в цяла Русия и са започнали да отпечатват над 100 000 копия на PDF документ с инструкции как може да се инсталира браузърът Tor. Чрез него може да бъдат заобиколени ограниченията, наложени от Кремъл за достъп до сайтове извън Русия.

Сред отпечатаните документи има и документи, в които се посочва, че руското правителство и медии лъжат руските граждани за войната в Украйна.

Все още не е известно точно колко принтери са обхванати от тази хакерска атака, нито колко дълго ще продължи тя преди да бъде спряна от властите.

We are #Anonymous



We have been printing anti-propoganda and tor installation instructions to printers all over #Russia for 2 hours, and printed 100,000+ copies so far. 15 people working on this op as we speak.#OpRussia #OpUkraine #ASS #ASSHAT #OpRedScare #AnonOps pic.twitter.com/szNnalaG0R