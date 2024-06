Арести на летището в Кишинев: Молдовската полиция се разправи с агресивни поддръжници на Русия (ВИДЕО)

Потребители публикуваха в социалните мрежи видеа от момента на боя. Местни Telegram канали предполагат, че в конфликта са участвали молдовски граждани, които се връщат от конгреса на проруския политически блок "Победа" в руската столица.

Още: Молдовските пионки на Путин плашат с "украински сценарий" и кремълско господство

Moldovan police detained passengers who flew from Russia to Chisinau airport



Russian propagandists claim that they were participants of the St. Petersburg International Economic Forum. pic.twitter.com/1MwGGczWaa