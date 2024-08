Поредно руско военно летище: Атака с дронове и пожар (ВИДЕО)

Поредна атака с дронове, изглежда срещу руско военно летище. Става въпрос за Калачевски район, Волгоградска област.

Официална информация какво се случва няма, но има видеокадри и те подсказват, че е атакувано руското военно летище "Мариновка". На видеата се чува стрелба, вижда се и пожар - дали е подпалено нещо значимо явно тепърва ще се разбира.

Системата на НАСА FIRMS, която служи за локализиране на топлинни петна на повърхността на планетата, показва много огнища на пожари - поне 4. Според местни телеграм канали са се чули поне 12 взрива:

Вчера властите в Мурманск се оплакаха, че четири поредни дни има атаки с дронове в района. Там се намира летище "Оленя", от което излитат руските стратегически бомбардировачи "Ту", които обстрелват Украйна с крилати ракети.

Drones have been attacking the Murmansk region of the Russian Federation for the fourth day in a row



Workers of local enterprises were evacuated because of the drone attack.



Airports of Murmansk and Apatity do not accept and do not release airplanes. Airspace restrictions have… pic.twitter.com/h3ZdanOwcR