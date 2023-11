Атака срещу летището в Хамбург (ВИДЕО)

Според Die Welt и Sueddeutsche Zeitung атаката е станала към 21:00 часа българско време. Мъжът е стрелял няколко пъти, а съпругата му е подала сигнал в полицията, че е отвлякъл детето им. Има информация и, че всъщност в колата е имало две деца заедно с нападателя - не е напълно ясно дали и двете са негови, но изглежда е така.

Още: Гърция се опасява от тероризъм, засилва мерките за сигурност

Изстрелите са били произведени във въздуха, няма данни за пострадали към момента на публикуване на този материал. На мястото са дошли специални части:

BREAKING:



The Hamburg Airport has been closed after a man with a gun crashed through a gate with his car and continued driving to the tarmac.



Police getting ready to storm the airport.



Some German media claim the man fired off shots while breaking in. https://t.co/89vg3EaFdu — Visegrád 24 (@visegrad24) November 4, 2023

Има информация в германския таблоид Bild, че мъжът е успял да стигне с автомобила си до един от самолетите и е паркирал колата под едно от крилата му - за момента той се е барикадирал там. Таблоидът съобщава, че мъжът е хвърлил коктейли "Молотов", което е принудило германската полиция да облее с вода и противопожарна пяна самолета, като не е допуснато да избухне голям пожар:

За опасност от терористични актове в Швеция предупредиха от Великобритания

Gunman at Germany's Hamburg Airport set fires on the tarmac, fired at least 2 shots into the air before parking his car underneath a plane - Bild pic.twitter.com/aeGI4TdvOP — BNO News (@BNONews) November 4, 2023