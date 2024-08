Атака срещу руско военно летище - този път близо до Москва (ВИДЕО)

Данни за поредна среднощна атака с дронове срещу руско военно летище - този път далеч от границата с Украйна.

Става въпрос за военното летище "Чкаловски" в Московска област. В местните телеграм канали, както и в руски военно-пропагандни канали (например Readovka), съобщават за атаката.

Имало е стрелба и сигнал за въздушна тревога. Z-канали твърдят, че атаката е отблъсната. На разпространени в социалните мрежи видеа се чува стрелба. Все още няма официална информация за случилото се.

Междувременно във Воронеж е бил свален дрон от самолетен тип - съобщението е на местния губернатор Александър Гусев в официалния му канал в Телеграм.

Multiple explosions in Moscow suburbs after an UAV raid. pic.twitter.com/Pqgvr9UENN