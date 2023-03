Австрия ще арестува Путин, ако стъпи на нейна територия

ОЩЕ: Радев отговори дали България ще арестува Путин, ако влезе в страната

Австрия, като страна по Римския статут, е длъжна да спазва заповедите за арест, издадени от Международния наказателен съд. Това се отнася в частност за ареста на руския президент Владимир Путин.

„Заповедите за арест, издадени от съда, трябва да бъдат изпълнени и лицата, издирвани от съда, трябва да бъдат арестувани“, се казва в доклада.

#Austria will arrest Putin if he decides to come - Foreign Ministry



Austria, as a party to the Rome Statute, is obliged to comply with arrest warrants issued by the International Criminal Court. This applies in particular to the arrest of Russian President Vladimir Putin.



"The… pic.twitter.com/GIOkv3b1bX