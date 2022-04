BBC: Нов генерал с опит в Сирия поема ръководството на руската инвазия в Украйна (СНИМКИ)

От изданието посочват още, че досега руските сили нямаха общо командване на място, бяха организирани отделно и получаваха заповеди от регионите, от които са дошли. Тази лоша координация е принудила Москва да предостави общото командване на всички руски сили в Украйна на генерал Дворников.

The BBC, citing its sources, reports that #Russia is forced to change its military leadership due to the failure of the offensive. Now they are led by General Alexander Dvornikov, who has war experience in #Syria.https://t.co/avVdUXtblz pic.twitter.com/Cscu5OuUd4 — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2022

В публичното пространство военните експерти познават генерала с богатия му опит в руските операции в Сирия. Въпреки това обаче информацията за останалата му кариера е оскъдна. Биографията на Дворников обикновено е представена в профила му в сайта на Руското кадетско братство:

„Роден в Усурийск, в руския Далечен изток, Дворников учи в Московската военна гимназия, Военната академия „Фрунзе“ и Военната академия на Генералния щаб“.

Награждаван е с много съветски и руски медали.

⚡️ BBC: Russia changes its military command.



According to an unnamed Western official, Gen. Alexander Dvornikov, who has experience in Syria, will lead the army amid Kremlin's desire to reach “some kind of success” before May 9, when the country celebrates the victory in WWII. pic.twitter.com/O78htRBBgp — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 8, 2022

"Той постигна всичко с труд, никога не е бил протеже на никого и напредва с голяма трудност", казва за BBC руски медиен източник, запознат с Дворников.

#Ukrainewar - #Putin's move - after the heavy losses of recent weeks, the top of the Russian army changes: now #AlexanderDvornikov, a veteran of operations in Syria, is in command of the troops - pic.twitter.com/8hpSd7ONcl — Polyestertime (@Polyestertime) April 9, 2022

През 2016 година в Кремъл той подари на Владимир Путин сувенир, който представляваше снимка на покрив в Сирия с лозунги на благодарност към руските сили. Само седмица след наградата медиите започнаха да съобщават, че именно Дворников всъщност е пряк командир на руската операция в Сирия.

Следете НА ЖИВО: Войната в Украйна