Бедствие: Увеличават се частите от Русия, които се давят (ВИДЕО)

В Оренбург нещата още са сериозни - пресслужбата на руското министерство на извънредните ситуации твърди, че пробитата част от язовира в град Орск вече е възстановена, предаде изцяло контролираната от Кремъл руска информационна агенция ТАСС.

"Александър Куренков (бел. ред. - ръководителят на местната дирекция на министерството), заедно с пълномощния представител на президента на Руската федерация в Приволжския федерален окръг Игор Комаров, пристигнаха на защитната стена, за да оценят състоянието на хидротехническата конструкция и да проверят хода на възстановителните работи. Външният участък от язовира е възстановен, водата от река Урал не наводнява (повече) жилищни райони", казаха от пресслужбата.

Само че в социалните мрежи се появи любопитно кратко видео - с преобърнат камион, около който има други строителни машини. Беларуската опозиционна медия NEXTA твърди, че ситуацията е такава, защото пропаднал асфалт, а камионът - заедно с него.

Flood control in Russia is in full swing: asphalt has collapsed near a dam that construction workers are trying to reinforce in Orenburg



One of the trucks working at the site went under the collapsed asphalt pavement. The situation in flooded Orenburg continues to worsen. The… pic.twitter.com/yAtlnyai13