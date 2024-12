Беларус с изпитания на нова ракетна система от серията "Бук" (ВИДЕО)

Най-близкият съюзник на Путинова Русия - Беларус, направи тест на нова версия на ракетната система "Бук" в непосредствена близост до границата с Украйна.

Изпитанието предизвика известна тревога - то трябваше да провери способностите на системата да поразява наземни цели, хеликоптери, дронове и дори тактически ракети, явно с мисъл за западните ракети ATACMS и Storm Shadow.

Belarus tested a new 9M318 missile for the Buk-MB2 system near the Ukrainian border, prompting an alert. The missile targets drones, tactical missiles, helicopters, and ground units. pic.twitter.com/02Xelq3vBL