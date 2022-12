Беларус с внезапна проверка на бойната готовност, има нов началник на ВВС и външен министър

В рамките на учението беларуските войски ще трябва бързо да се придвижат до "определени райони" и да създадат мостови преходи през реките Неман и Березина в Западен и Източен Беларус, съобщиха от Министерството на отбраната.

"През този период се планира придвижване на военна техника и личен състав, както и временно ограничаване на движението на граждани (транспорт) по определени обществени пътища и участъци от терена", гласи официалното съобщение, цитирано от "Ройтерс".

‼️The Defense Ministry of #Belarus, on instructions from usurper #Lukashenko, began a surprise inspection of the combat readiness of the Armed Forces. pic.twitter.com/hR4NCiDCas