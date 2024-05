Беларус строи военна база до границата с Украйна: Тук ли ще се съхраняват руските ядрени оръжия?

Съоръжението се намира на около 200 километра северно от украинската граница във военен склад близо до град Осиповичи. Някои от новопостроените конструкции там имат характеристики, уникални за ядрените хранилища в базите вътре в Русия, предава изданието, като се позовава на сателитни снимки. Тези нови елементи за сигурност и други подобрения в склад за боеприпаси в централен Беларус разкриват, че Русия изгражда там съоръжения, в които могат да се съхраняват ядрени бойни глави. Ако Русия наистина премести оръжия на това място, това ще е първият път, когато ги съхранява извън границите си след падането на Съветския съюз през 1991 г.

Русия вече има ядрени бойни глави на собствена територия, които са близо до Украйна и страните от НАТО, но като базира някои в Беларус, Кремъл явно се опитва да подчертае ядрената заплаха, която нееднократно отправя към Запада заради помощта му за Киев. Руският президент Владимир Путин спомена за такава база в началото на миналата година, като каза, че Русия скоро ще завърши изграждането на „специален склад за тактически ядрени оръжия“ в Беларус.

New York Times анализира сателитни изображения и снимки и разговаря с експерти по ядрени оръжия и контрол на въоръженията, за да проследи новото строителство, което започна през март 2023 г. Мястото е на около 200 километра северно от украинската граница във военен склад до град Осиповичи. Някои от наскоро построените структури там имат характеристики, които са уникални за ядрените хранилища в бази в Русия. Например, нова, силно защитена зона е заобиколена от три слоя ограда, в допълнение към съществуващия защитен периметър на цялата база. Друг издайнически знак е покрита зона за товарене, свързана с това, което изглежда е скрит подземен бункер от съветската епоха.

Belarus is building a military base near the border with Ukraine, which could contain nuclear weapons. The site is 120 miles north of the Ukrainian border at a military depot next to the town of Asipovichy. https://t.co/lEd5pWwkiJ

Ханс Кристенсен от Федерацията на американските учени, който е анализирал снимките от местоположението, казва, че ядрените разработки в Беларус „изглежда са предназначени да обезпокоят най-източните държави-членки на НАТО, но няма да дадат на Русия значително ново военно предимство в региона“.

Няма консенсусно определение за тактическо ядрено оръжие, за разлика от стратегическите оръжия с по-голям обсег. Но Русия определя тактическите оръжия като такива с обсег до 300 километра, или около 186 мили. Тъй като ядрените програми са толкова секретни, е възможно да има други места в Беларус, където Русия съхранява бойни глави - и Кремъл може дори да е преместил някои в Осиповичи, въпреки че всички индикации сочат друго. И руското, и беларуското министерство на отбраната не отговориха на исканията на New York Times за коментар.

Ядрените бойни глави обикновено се съхраняват близо до военни бази с възможност за доставяне на оръжията. Предполагаемото ядрено хранилище е в същия град, в който се намират беларуските ракети Искандер, които могат да се използват за изстрелване на ядрени или конвенционални бойни глави. Русия достави Искандерите на Беларус през 2022 г.

През последната седмица и Русия, и Беларус направиха изявления относно учения с ядрени оръжия. В понеделник Кремъл обяви, че ще проведе военни учения с войски, базирани близо до Украйна, за да тренират за възможно използване на тактически ядрени оръжия. Във вторник беларуският министър на отбраната каза пред държавни медии, че е започнала проверка на силите "Искандер" и други системи за доставка на ядрени оръжия.

Коментарите на Русия веднага провокираха осъждане от страна на САЩ и НАТО за „безотговорна реторика“. „Ние съживяваме практиките от Студената война, следователно съживяваме рисковете от Студената война“, каза Джефри Луис, експерт по контрол на оръжията в Института за международни изследвания Мидълбъри в Монтерей, Калифорния.

През 2023 г., когато бяха издигнаха нови огради, за да се създаде зона с по-висока сигурност в базата в Осиповичи, покритата зона беше обновена, включително с док за товарене на камиони, който сега има нов покрив, предотвратявайки всякакво наблюдение от въздуха. Тези дейности са в съответствие със структурите, наблюдавани в други бивши съветски ядрени хранилища.

Уилям Муун, независим консултант и бивш служител в Агенцията за намаляване на отбранителната заплаха към Пентагона, каза пред The ​​Times, че дизайнът на подобренията в Осиповичи, с тройна ограда, един основен вход и авариен изход, прилича на руските места за съхранение на ядрени бойни глави, които той е виждал лично. Муун, който работи по сигурността на ядрените бойни глави с Русия, каза: „Когато работехме с техните стандарти, те щяха да изискват този трети слой ограда.“ Той каза, че в допълнение към засилената сигурност, той също би очаквал отделни жилища за руската военна част, която остава да контролира ядрените бойни глави. Три нови сгради, които изглежда са или за административна употреба, или за казарми, са построени в зоната на входа на депото, а допълнителна зона в момента се разрушава с булдозери.

The NYT found out from satellite images where Russian nuclear weapons are located in Belarus



The facility is located 32 kilometers north of the Ukrainian border at a military storage site near the town of #Osipovichi. Some of the recent construction there has features unique to… pic.twitter.com/eJ9vnsiYOu