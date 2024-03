Резултатът е уникален предвид ето тази новина: "Белгород погребва децата си, а на вас не ви пука": Руският Първи канал блокира отчаяните молби за помощ на белгородци (ВИДЕА и СНИМКИ)

Става въпрос за секция № 1130 и секция № 37 в район Волоконовски. Общо Путин е получил 4100 гласа т.е. всичките. Това посочва статистикът Иван Шукшин на база официалните данни, предаде Fonar TV. А изследване на руската държавна структура ВЦИОМ (Всеруски център за изучаване на общественото мнение) с въпрос вярвате ли в честността на руските президентски избори сочи, че 72% от руснаците вярват, но 54% всъщност "напълно се доверяват": Измислени гласове и мъртви души за Путин: Примери да искаш (ВИДЕО и СНИМКИ)

Междувременно и снощи имаше поредни обстрели на Белгородска област. Руското военно министерство отново съобщи за свалени ракети от чешката система Vampire - 10 ракети, която по принцип е създадена с цел сваляне на дронове, за 1 свалена ракета "Точка У" и прибави 1 свален дрон от тази нощ в областта, както и 4 свалени дрона в Саратовска област:

В Курска област също не се размина без обстрели. Още снощи губернаторът на областта Роман Старовойт призна, че има сериозни прекъсвания на тока заради това, а руското военно министерство информира за прехванати и свалени по 1 ракета С-200 и ракета от ПВО установка Patriot:

In Kursk, there is a power outage, the governor reports. Several explosions were heard. pic.twitter.com/d7hClt1O5Q