Без мигранти и зелени политики и подкрепа за Путин: Крайнодесните партии искат нов ЕС (СНИМКИ и ВИДЕО)

Сред участниците в срещата бе и лидерът на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов, който е най-вдясно на снимките. В срещата участваха партии от около дузина страни от ЕС, вдъхновени от скорошната победа на парламентарните избори в Нидерландия на Партията на свободата на Герт Вилдерс.

"Нашата цел е да станем третият най-голям блок в Европейския парламент след десноцентристите и социалистите и да бъдем от решаваща важност там", заяви на форума италианският вицепремиер Матео Салвини, който е лидер на крайнодясната партия "Лига" и домакин на форума.

Салвини визира крайнодясната група в Европарламента "Идентичност и демокрация", която сега е на шесто място по големина в институцията след дясноцентристи, социалисти, либерали, зелените и консерватори. Но данните на социолозите я поставят на четвърто място за изборите през юни догодина.

В "Идентичност и демокрация" не влиза обаче партията на италианския премиер Джордаж Мелони "Италиански братя", която води в социологическите допитвания за рейтинга на италианските партии.

На форума във Флоренция по видеоконферентна връзка се включи Герт Вилдерс. Той заяви, че се надява неговият успех на парламентарните избори в Нидерлания, който той нарече "политическо земетресение в Нидерландия и Европа", да бъде "началото на една вълна от национални изборни победи" за неговите политически съмишленици.

Вилдерс похвали Салвини, когото той нарече вдъхновение за него. Той похвали и "неговите италиански приятели".

Салвини се противопоставя на европейското решение да се забранят двигателите с вътрешно горене в новите автомобили от 2035 г. и беше подкрепен в тази насока от лидера на германската "Алтернатива за Германия" Тино Хрупала, който призова за "край на войната срещу колите".

Жордан Бардела, председателят на френската партия "Национален сбор" на Марин Льо Пен, присъствал също на проявата във Флоренция вчера, се обърна към останалите участници на италиански, с което си спечели овации. Той заяви, че "Европа не може да се превръща в 5-звезден хостел за Африка" и свърза масовата имиграция с насилието и престъпленията.

Оказа се обаче, че по други въпроси между партиите, уважили форума във Флоренция с лично присъствие или включване по видеоконферентна връзка, има разногласия. Вилдерс например е срещу прекомерните обществени харчове, докато Салвини разкритикува правилата за бюджета дисциплина в еврозоната. Германските и австрийските крайнодесни пък се разграничават от другите относно войната на Русия в Украйна.

Jobs, Security, Common Sense.

Live from Florence with European friends and allies for a day of projects and future, in the name of Freedom: Another Europe is Possible.#FreeEurope https://t.co/TJV9J3Fttu