70 000 души в руския град Саратов останаха без вода за втори път в рамките на 4 дни. А причината е същата, както и първия път - спукан "ремонтиран" водопровод. Заради това малкото останали шегаджии в Русия и многото извън Русия прекръстиха града "Сратов".

Аварията е на ул. "Батавина". Хората под публикацията в телеграм канала на изпълняващия длъжността ръководител на саратовския клон на "Единна Русия" Павел Сурков пишат, че са принудени да държат десетки литри вода в апартаментите си в случай на подобни аварии. "Единна Русия" е партията на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

На 18 ноември, Сурков лично присъства на ремонта на водопровода, който издържа 4 дни: Русский мир в град Донецк: Водата тече от печката (ВИДЕО)

През юли Държавната дума заяви, че износването на жилищните и комуналните мрежи в Русия е 70%, пише RusNews.

Междувременно, в Саратов жена загина, след като силен вятър откъсна автобусна спирка и тя я премаза:

