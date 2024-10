В окупирания от над 10 години от руснаците украински град Донецк проблемите с водоподаването отдавна са огромни. Долното видео дава много ясна представа за какво става въпрос, когато говорим за вода:

Russian media report that water has finally been piped to occupied Donetsk. However, there is a nuance... pic.twitter.com/xa34yQDLx9

Многократно украинският журналист Денис Казански, който е рускоговорящ и открито говори как в миналото е симпатизирал на руското начало в украинската политика, вече коментира диващината на мирогледа на Путинова Русия. Специално за Донецк в редица предавания в социалните мрежи той иронизира как град Донецк отдавна не е украински, как местните там се оплакват от комунални и всякакви проблеми (такова нещо нямало "дори по времето на Украйна"), въпреки че искали "матушка" да се грижи за тях: 16 млрд. долара отгоре: Русия ще харчи непредвидено за армията и ипотеки

В Таврийск и Нова Каховка руските окупационни власти забраниха водата от чешмата да се ползва за готвене заради високата степен на замърсяване. Можело обаче да се полива с нея и да се мият чинии и чаши. Припомняме, че миналата година руската армия взриви язовир Нова Каховка и предизвика екологична катастрофа в Херсонска област: Чумата на Путин: Пустинята настъпва в Крим и Южна Украйна след взрива на язовир "Каховка" (СНИМКИ)

The water in Tavriysk and Nova Kakhovka in the occupied part of the Kherson region is so contaminated that the Russian occupying authorities have banned its use for cooking.



Russkiy Mir. pic.twitter.com/OOGy9sWfGf