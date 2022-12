Безпрецедентно: Германия арестува 25 души за опит за държавен преврат и връщане на Германския райх

Федералната прокуратура е повдигнала обвинения на десетки мъже и жени, че са създали терористична организация с цел да свалят конституционния ред на Федерална република Германия и да създадат държава по модела на Германския райх от 1871 г.

Твърди се, че, наред с други неща, те са планирали да щурмуват сградата на Райхстага, да предизвикат условия, подобни на гражданска война, като атакуват електроснабдяването, и да свалят федералното правителство, за да завземат властта. Били са избрани вече хора, които да заемат важни министерски постове.

Водещите следователи определят днешната операция срещу групата като безпрецедентна: "По своя обхват тя надхвърля всички измерения."

Според Генералната прокуратура на Германия: „Обвиняемите принадлежат към терористична организация, основана не по-късно от края на ноември 2021 г., която си е поставила за цел да премахне съществуващия държавен ред в Германия и да го замени със собствена форма на управление.“

Стана известно, че сред арестуваните има високопоставени лица, включително политици като бившия член на германския парламент Биргит Малзак-Винкеман. 58-годишната Малзак-Винкеман, която бе депутат от 2013 до 2021 г., е била "избрана" от заговорниците за министър на правосъдието. Тази сутрин маскирани тежковъоръжени полицаи са обградили дома й в Берлин и са я арестували, пише немското издание Zeit. Известно е, че сред арестуваните до момента са руската гражданка Виталия Б. и германците Александър К. и Франк Р.

ОЩЕ: Германия окончателно каза "не" нейни ракети Patriot да пазят Украйна

Far-right "Reichsbürger" network said to have planned attack on the Bundestag to overthrow government in Germany. Ongoing police raids on 137 objects in 11 states. Politicians and military specialists among the arrested. https://t.co/1QUAwn8PXe