Контраофанзивата на руските въоръжени сили в Курска област се превърна в катастрофа. Това пише днес в профила си в Х анализаторът на германското издание BILD Юлиан Рьопке, който следи отблизо военните действия.

Според експерта по анализ на отворени данни руските войски трети ден провеждат голямо контранастъпление, за да изтласкат оттам украинските сили. По-рано американският вестник The New York Times писа, че Русия е съсредоточила там до 50 000 войници - руски и севернокорейски сили. Въпреки това, както отбелязва Рьопке, досега Русия търпи само огромни загуби и успехите й се ограничават единствено до връщането на две малки села: Погребки и Дарино.

Още: Украинският омбудсман: Руснаците са екзекутирали невъоръжени войници в Курска област

"Предварителни териториални промени след тридневната масирана руска контраофанзива в Курска област. В резултат [Русия] загуби 28 бронирани машини (предимно модерни BTR-82A) и повече от 200 войници убити или ранени. Каква катастрофа за Владимир Путин и неговите генерали", пише Рьопке.

Preliminary territorial changes after three days of massive Russian counteroffensive in #Kursk oblast, losing 28 armored vehicles (mostly modern BTR-82A) and more than 200 soldiers KIA/WIA.

What a disaster for Vladimir Putin and his generals ... pic.twitter.com/RozPHY7VRW