Битка за мозъци: Украйна се опитва да привлече IT специалисти от Беларус

Като „неприятелски” и „подкопаващ доверието в двустранните отношения” определи Минск указа на украинския президент Владимир Зеленски за привличане в Украйна на беларуски „бизнесмени и висококвалифицирани специалисти”. Нота със съответното съдържание беше връчена на 14 октомври на посланика на Украйна в Беларус. Недоволството на властите в Минск по всяка вероятност е предизвикано от факта, че сред висококвалифицираните специалисти, към които спадат и представителите на IT сектора, идеята за напускане на страната става все по-популярна.Техническият директор на фирма „AventusIT”, която работи в областта на финансовите технологии, Павел Богданов, споделя, че заради политическата криза в Беларус и влошения инвестиционен климат, в Украйна перспективите за развитие са по-добри, поради което е решил да се премести именно там. Благодарение на указа на Владимир Зеленски , с който се опростяват бюрократичните процедури, преместването там става по-лесно. За висококвалифицирани IT специалисти разрешението за работа се издава в рамките на 5 дни, като преди това отнемаше 7 дни. От началото на протестите в Беларус в съседна Украйна са се преселили около 1 200 беларуски компютърни специалисти, твърди заместник-министъра по цифровата информация на Украйна Александър Борняков. Според него, ситуацията в Минск не се успокоява и потокът от там нараства.Украйна разчита това да се отрази положително на икономиката. Един такъв специалист произвежда добавена стойност от средно 100 000 долара годишно. Ако в страната са пристигнали 1 200 специалисти, по груби изчисления това означава 120 милиона долара годишно допълнителни валутни приходи в Украйна, подчертава директорът на Института за социално-икономическа трансформация Иля Несходовски. Заплатата на един IT специалист е между 2 и 7 000 долара месечно, които той ще харчи на територията на Украйна.Преместването на компютърните специалисти в Украйна се отразява благоприятно и на репутацията на страната, което може да доведе до по-голям приток на чуждестранни инвестиции, твърдят експертите.