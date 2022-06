Битката за Донбас: Русия с нов устрем в Северодонецк, Украйна отвръща на други места

"Боевете са много ожесточени в Северодонецк. Нашите защитници успяха да контраатакуват и да освободят половината град, но положението за нас се влоши", каза областният управител Сергей Хайдай пред украинската телевизия 1+1. По-рано Хайдай каза, че украинските войски са постигнали успехи там, разчиствайки половината от града. Но според журналистическа оценка - на Юрий Бутусов от изданието "Цензор", украинските бойци всъщност се бият с руските сили в индустриалния сектор на Северодонецк "Азот". "Редовното съобщение на желаното вместо на валидното предизвиква загриженост. За да получавате истински победи, не трябва да създавате въздушни замъци", предупреди Бутусов преди два дни. Сега Хайдай призна, че действително най-жестоките боеве са в тази зона и все още Украйна се бори за града - съответно американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната в дневния си анализ прави оценка, че вероятно по-голямата част от Северодонецк е в руски ръце, но не цялата. А Хайдай цитира и прихваната комуникация на руските военни, че те имат за задача да овладеят изцяло Северодонецк до 10 юни. Ако руснаците превземат града, на украинците ще им трябват пет пъти повече сили и оборудване, за да си го върнат, предупреди украинският президент Володимир Зеленски.

Руската артилерия "работи" постоянно, но за пореден ден няма пробив към Бахмут и руснаците не могат да овладеят ключовата магистрала към града. Но има данни, че милициите на Донецката народна република са успели да се укрепят на позиция на 5 километра от Авдеевка. Контролът върху Авдеевка е важен, за да се контролира магистрала номер 20 към Краматорск - най-важният в момента украински град в Донецка област. Руското военно министерство пък съобщи, че изцяло е овладян Святогорск и че е свален украински МиГ-29 при Славянск.

🔥The work of calculating the M777 howitzer and the result: a tank torn into meat, and a tower that went flying into space (yet again)



Perhaps one of the best videos demonstrating the effectiveness of this weapon pic.twitter.com/8f3Rjmkmey