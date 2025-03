Bloomberg: Путин е готов за примирие в Украйна с конкретни условия. Тръмп с нова порция щуротии (ВИДЕО)

Путинова Русия е готова да обсъди временно примирие в Украйна, ако обаче има напредък към окончателно мирно споразумение. Това твърди американската информационна агенция Bloomberg, която се подава на свои източници в Москва – официално няма никакви изявления от Кремъл по въпроса. Източниците твърдят, че за да има край на военните действия дори временно, трябва да има ясна рамка за мирно споразумение. В тази рамка за Путин най-важно е какъв би бил бъдещият мироопазващ контингент, който да следи дали се спазват условията на примирието.

Какво иска руският диктатор по този въпрос конкретно? Първо, досега Русия твърдо не желае войници от страни-членки на НАТО да са пазители на мира. Путин обаче няма нищо против "неутрални страни" да пратят контингент – като Китай. Отделно, руският диктатор неколкократно повтори, че не желае просто примирие, а голяма рамка и споразумение с дълъг хоризонт, което да елиминира първопричините за войната както той ги вижда: членството на Украйна в НАТО, предполагаемото нарушение на задълженията на НАТО да не се разширява на изток и предполагаемата дискриминация на украинското правителство спрямо етническите руснаци, руския език, медии и култура в Украйна.

Русия вече отхвърли идеята на Франция и Великобритания за 1 месец примирие по въздух и море, както и далекобойни удари по критична инфраструктура (военни обекти не бяха споменати като защитени цели от евентуалното примирие).

Същевременно, изданието Axios излезе с информация, че Тръмп е побеснял след най-масираната руска ракетна атака срещу Украйна от началото на 2025 година, която стана тази нощ: Ефектът "Тръмп": Дъжд от руски ракети срещу Украйна, Полша реагира с изтребители

Американският президент бил разярен, защото Русия ескалира войната, докато той се мъчи да уреди да има мирни преговори. Затова и сега Тръмп е реагирал със заплаха за нови санкции срещу Русия: Тръмп: Русия буквално размазва Украйна на бойното поле, сядайте да преговаряте

Колко е вярно това, не е ясно, но е ясно, че поне публично Тръмп все повече върви по пътя на дееволюцията - каза открито от Овалния офис, че Путин щял да бъде по-щедър, отколкото можело да бъде, защото искал да прекрати войната. Кой прекратява война или иска да я прекрати, като изстрелва 67 ракети и 194 дрона: F-16 и Mirage-200 не компенсират Тръмп: Официални данни за дъжда от нови руски ракети в Украйна (ВИДЕО)

‼️Trump: I think Putin is gonna be more generous than he has to be because he wants to end the war. pic.twitter.com/eJg0pUlYWJ

И още от рубриката "Абсурдистан" - въпреки всичко случващо се, въпреки руски въздушни атаки като снощната, на Тръмп му било по-трудно да се справи с украинците, а те "нямат карти":

During a press conference, the U.S. president was asked if he believes Putin wants to end the war after Russia's massive strike on Ukraine. He replied, "I believe, I believe. They're relentlessly bombing Ukraine, but it's harder for me to deal with Ukraine than with Russia — they… pic.twitter.com/az2CH6pnS7