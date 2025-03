Ефектът "Тръмп": Дъжд от руски ракети срещу Украйна, Полша реагира с изтребители

Поредна нощ и ранна сутрин от началото на войната в Украйна, в който страната е засипана от руски ракети и дронове. Този път определено малките часове на денонощието пак се превърнаха в кошмар за украинците – официалният канал в Телеграм на украинските ВВС е пълен с предупреждения и кратки уточнения за поредната голяма порция руски ракети, с които руският диктатор Владимир Путин показва колко иска справедлив и устойчив мир в Украйна.

Мащабът на поредната руска ракетна атака в Украйна тепърва ще се изяснява, но след като снощи стана ясно, че Одеса е атакувана, първите съобщения за насочени и към други украински градове руски ракети почват да валят малко преди 1:00 часа към полунощ. Според данните, става въпрос за балистични ракети, има отделно съобщение и за изстрелване на ракети с морско базиране "Калибър".

Петнадесетина минути преди 4:00 часа украинските ВВС изрично отправиха предупреждение жителите на Одеса, Черноморск и Днипро (Днепропетровск) да се крият в бомбоубежищата. След това излязоха предупреждения за ракети, насочени към Харков, Черкаска област, Полтава, Виница, Тернопол, Ивано-Франковск, Суми. Няма изрично посочване на Киев досега като цел, но явно и самите ракети сменят курса си и точно затова не е още ясно за какъв мащаб става въпрос.

Междувременно и Полша съобщи, че е вдигнала своите ВВС по тревога – изтребители са пратени към границата с Украйна. А освен за ракетите, има няколко съобщения за големи групи дронове, изстреляни от руснаците.

Припомняме, че на 5 март се появи първата информация относно спиране на подаването на американски разузнавателни данни за Украйна. Вчера това беше основна тема - и изглежда Киев не получава и сателитни данни, които дават по-ранно предупреждение при изстрелване на ракети - балистични или от самолети. Факт е, че за разлика от друг път, сега в телеграм канала на украинските ВВС няма съобщения за излетели руски самолети - но в други мониторингови канали се говори за Ту-95 и МиГ-31, които изстрелват ракети "Кинжал": Daily Mail: САЩ забраниха Украйна да получава американски разузнавателни данни

Междувременно руското военно министерство съобщи, че тази нощ са свалени 39 дрона над руска територия - най-много всъщност са над окупирания от руснаците Крим. Там са свалени 14 дрона и още 12 над акваторията на Черно море. 7 дрона са свалени над Курска област, 3 над водите на Азовско море и по 1 над Ростовска, Белгородска и Орловска област: Руски удари по Одеса, има щети по енергийната инфраструктура, жилищни сгради горят (ВИДЕО)

