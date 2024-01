Блъсна го кола: Почина руският поет Лев Рубинщайн, осъдил войната в Украйна

Дъщеря му потвърди смъртта на Рубинщайн. "Баща ми, Лев Рубинщайн, днес почина", написа Мария Рубинщайн в блога си Live Journal.

Лев Рубинщайн, чието творчество е високо оценено както в Русия, така и на Запад, е бил блъснат от кола, докато пресича улица в столицата Москва на 8 януари. В изявление по повод инцидента Московският транспортен департамент съобщава, че шофьорът изобщо не е намалил при наближаването на пешеходната пътека, на която пресичал поетът. Водачът има общо 19 нарушения на правилата за движение в последната една година. Той е задържан.

Роден през 1947 г. в Москва, библиотекар по образование, Лев Рубинщайн е една от водещите фигури на съветската ъндърграунд литературна сцена през 70-те и 80-те години на ХХ век - "нов авангард", който претендира за изобретателност и дързост. През 70-те години на ХХ в. той е смятан за един от основателите на московския концептуализъм - движение, което се подиграва с официалната доктрина на социалистическия реализъм.

