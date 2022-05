Британците: Беларус помага на Русия за Донбас. Плаща ли Кремъл за лъжи за убити цивилни?

Разполагането на беларуски специални части в близост до границата с Украйна след проведено учение по-рано този месец ще ангажира украински военни, които иначе биха могли да бъдат използвани в Донбас. Такава оценка направи британското министерство на отбраната.

Британците посочват, че освен специални части, Беларус разполага по границата си с Украйна още артилерия, ракетни установки и военновъздушни сили.

"Въпреки спекулациите, беларуските сили не са били въвлечени директно в конфликта досега. Но територията на Беларус беше използвана като аванпост за руската офанзива към Чернигов и Киев. От беларуска територия Русия изстреля ракети по цели в Украйна. Беларуският президент Александър Лукашенко вероятно балансира между нежеланието си да се въвлича директно във войната заради заплахата от западни санкции и да подкрепи руската инвазия", обобщава в анализа си британското министерство на отбраната.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/DAnpcubog6



— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 16, 2022

Военните действия в Украйна

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/94E5eEDqiw



— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 16, 2022

Най-малко десет души са убити при последния обстрел в Северодонецк в Източна Украйна. Градът е почти заобиколен от руски войски, каза губернаторът на Луганска област Сергей Гайдай.

Руските войски "обстрелват Северодонецк без спиране", се казва в изявление на Гайдай в Telegram.

Малко след като беше обявено излизането на 264 бойци, защитаващи "Азовстал", Русия нанесе ракетни удари срещу Лвов. В Бесарабието, в резултат на ракетен удар от руски стратегически самолет, в Белгород-Днестърския район на Одеска област са засегнати обекти на гражданска инфраструктура, унищожени са частни сгради, съобщават от украинската армия.

— NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2022

Според Kyiv Independent, в Херсон руските окупационни сили въвеждат специални пропуски за местожителство, за да ограничат движението. А Петро Андрюшченко, съветник на кмета на Мариупол, обяви, че руснаците предлагат по около 6000 долара за разрушен заради руските бомбардировки имот и по около 33 000 долара за всеки убит от руснаците цивилен, ако роднините му кажат, че това е резултат от действия на украинската армия.

The compensation will be paid in exchange for false testimony that Ukrainian troops killed relatives or destroyed property, he said. The occupiers offer roughly $6,000 for a destroyed house and $33,000 for a killed relative, according to Andryushchenko. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 16, 2022

Тази нощ Сенатът в САЩ взе решение в края на седмицата да се гласува по въпроса с новия пакет помощ за Украйна от почти 40 млрд. долара. А германският канцлер Олаф Шолц коментира, че не вижда никакви признаци за деескалация на войната в Украйна. Според него, единственият изход е мирно споразумение между Русия и Украйна. Шолц уточни, че това не значи да се правят териториални отстъпки - той говори по темата и в светлината на руски претенции, че Украйна имала план да превзема Курска област и имало намерени документи за това. А в Белгородска област заради обстрели от Украйна са пострадали 281 жилища, 126 са възстановени, съобщава "Интерфакс".