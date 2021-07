Британският здравен министър с положителен тест за коронавирус (ВИДЕО)

Джавид е със завършен ваксинационен курс срещу COVID-19, но въпреки това се е разболял. Самият той обаче описва симптомите си като леки.

Министърът разказва, че се е тествал тази сутрин, след като снощи се е почувствал отпаднал. Сега той очаква потвърждение от PCR тест. Джавид призова хората да се ваксинират и ако почувстват неразположение, да се самотестват у дома, за да пазят близки и приятели.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.



Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT