Британско издание: Великият план на Путин - 500 000 украински сепаратисти са получили руски паспорти

Русия вече е издала над половин милион паспорти на украински граждани. Това е темата в публикацията на Том Хъси в Daily Express под заглавие Putin's masterplan: Tensions rise as 500k Russian passports given to Ukrainian separatists. Въпреки критиката от страна на западни и украински опоненти на този легитимен процес, читателите на изданието в постовете си подкрепят решението на Москва.

Загрижеността нараства в Украйна и други западни страни от факта, че от 2019 г. Русия е издала над 500 000 руски паспорти на украински граждани, живеещи в отцепилите се републики Донбас и Луганск. Този ход беше част от амбициозния план на Путин за "паспортизиране", който има за цел да привлече подкрепата на жителите на бившите съветски републики и спорните територии. Путин така се надява, че предлагането на гражданство на хората, както и разрешителни за работа и пребиваване в Русия ще ги привлече да гравитират към Русия, а не към Запада - САЩ, НАТО и ЕС - сега, когато руският лидер се стреми да разшири влиянието си в Европа. В руския град Новошахтинск, който се намира на самата граница с сепаратистките републики в Донбас, украинка обясни защо е подала молба за руски паспорт. Какво да очаква Украйна от срещата Байдън и Путин? Бившият шеф на Министерството на външните работи на Украйна Владимир Охризко обсъжда пред агенция УНІАН възможни въпроси, които евентуа... Прочети повече „Имам руски корени, родителите ми са руснаци и съм израснала в Съветския съюз“ - казва Людмила Собол в интервю за Sky News. - Аз съм патриот и съм руснак. Ето защо най-накрая реших да стана истинска рускиня, получила руско гражданство." Междувременно Василий Непевода заяви в интервю за Sky News: „Първоначално имах съветски паспорт, след това украински. А сега отново получавам руски паспорт”. Друг човек беше попитан дали наистина са доволни от възможността да получат руски паспорти и той отговори: „Да, разбира се, защото качеството на живот и заплатите в Русия са много по-добри. И всички разбират това много добре.“ Украинските власти обаче отказват да признаят законността на тази стъпка. Украинският президент Владимир Зеленски нарече схемата „паспортизация“ като първата стъпка към пълното анексиране на Донбас, което отново излезе на преден план през април, когато Русия концентрира свои войски до украинската граница. Зеленски също така остро критикува ЕС, че не налага санкции на руски служители, участващи в изпълнението на програмата за паспортизация. Иранско издание: Путин иска Северния полюс за себе си! Сега Владимир Путин настойчиво и упорито предприема стъпки за усвояване на арктическото пространство. На планетата се появи и друг реги... Прочети повече Схемата за руски паспорт е част от големия план на Владимир Путин да привлече жителите на бедни, сепаратистки или спорни територии като Крим, Южна Осетия и Абхазия да гравитират към Русия, а не към САЩ, НАТО и ЕС. В основата на този план е идеята за необходимостта тези сепаратистки региони да бъдат в конфликт с националните правителства, какъвто е случаят в Украйна. Руският паспорт дава на хората много повече предимства от паспортите, които използват в самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народни републики. Напрежението между Русия и съседна Украйна достигна много високи нива, след като Русия започна в началото на април съсредоточи войски към украинската граница и анексирания Крим. Заплахата от началото на мащабна война се запази няколко седмици. Русия постепенно увеличи натиска, демонстрирайки военната си сила и вкарвайки Киев в отчаяние. Украйна отговори на тези ходове на Русия, като изпрати свои войници и военна техника до границата, за да се подготви за най-лошото. Инвазията обаче така и не се състоя. В петък, 28 май, Путин за пореден път демонстрира несъгласието си с позицията на Запада, като се изказа в подкрепа на президента на Беларус Александър Лукашенко. По време на пресконференция Путин заяви, че Русия и Беларус остават "приятели", въпреки различията относно задържането на опозиционния журналист Роман Протасевич, който беше на борда на пътнически самолет на Ryanair, когато беларуските власти с помощта на изтребител по незаконен начин го принудиха да кацне в Минск. Превод: Ганчо Каменарски Загрижеността нараства в Украйна и други западни страни от факта, че от 2019 г. Русия е издала над 500 000 руски паспорти на украински граждани, живеещи в отцепилите се републики Донбас и Луганск. Този ход беше част от амбициозния план на Путин за "паспортизиране", който има за цел да привлече подкрепата на жителите на бившите съветски републики и спорните територии. Путин така се надява, че предлагането на гражданство на хората, както и разрешителни за работа и пребиваване в Русия ще ги привлече да гравитират към Русия, а не към Запада - САЩ, НАТО и ЕС - сега, когато руският лидер се стреми да разшири влиянието си в Европа. В руския град Новошахтинск, който се намира на самата граница с сепаратистките републики в Донбас, украинка обясни защо е подала молба за руски паспорт.„Имам руски корени, родителите ми са руснаци и съм израснала в Съветския съюз“ - казва Людмила Собол в интервю за Sky News. - Аз съм патриот и съм руснак. Ето защо най-накрая реших да стана истинска рускиня, получила руско гражданство." Междувременнозаяви в интервю за Sky News: „Първоначално имах съветски паспорт, след това украински. А сега отново получавам руски паспорт”. Друг човек беше попитан дали наистина са доволни от възможността да получат руски паспорти и той отговори: „Да, разбира се, защото качеството на живот и заплатите в Русия са много по-добри. И всички разбират това много добре.“Украинските власти обаче отказват да признаят законността на тази стъпка. Украинският президент Владимир Зеленски нарече схемата „паспортизация“ като първата стъпка към пълното анексиране на Донбас, което отново излезе на преден план през април, когато Русия концентрира свои войски до украинската граница. Зеленски също така остро критикува ЕС, че не налага санкции на руски служители, участващи в изпълнението на програмата за паспортизация.Схемата за руски паспорт е част от големия план на Владимир Путин да привлече жителите на бедни, сепаратистки или спорни територии като Крим, Южна Осетия и Абхазия да гравитират към Русия, а не към САЩ, НАТО и ЕС. В основата на този план е идеята за необходимостта тези сепаратистки региони да бъдат в конфликт с националните правителства, какъвто е случаят в Украйна. Руският паспорт дава на хората много повече предимства от паспортите, които използват в самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народни републики. Напрежението между Русия и съседна Украйна достигна много високи нива, след като Русия започна в началото на април съсредоточи войски към украинската граница и анексирания Крим. Заплахата от началото на мащабна война се запази няколко седмици. Русия постепенно увеличи натиска, демонстрирайки военната си сила и вкарвайки Киев в отчаяние. Украйна отговори на тези ходове на Русия, като изпрати свои войници и военна техника до границата, за да се подготви за най-лошото. Инвазията обаче така и не се състоя.В петък, 28 май, Путин за пореден път демонстрира несъгласието си с позицията на Запада, като се изказа в подкрепа на президента на Беларус Александър Лукашенко. По време на пресконференция Путин заяви, че Русия и Беларус остават "приятели", въпреки различията относно задържането на опозиционния журналист Роман Протасевич, който беше на борда на пътнически самолет на Ryanair, когато беларуските власти с помощта на изтребител по незаконен начин го принудиха да кацне в Минск.Ганчо Каменарски