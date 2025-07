12-и път за четири години: Вулкан в Исландия отново изригна (ВИДЕО)

Вулкан в Югозападна Исландия изригна за 12-и път от 2021 г. насам, съобщават световните агенции. В медиите се появиха кадри, на които се виждат впечатляващи потоци от жълто-оранжева лава да бликат от вулкана на полуостров Рейкянес. Магмата, надигаща се под земната кора, е отворила голяма цепнатина с дължина между 700 и 1000 м, съобщи метеорологичната служба на Исландия, която следи и вулканичните дейности в островната държава.

🌋🇮🇸An eruption has begun at the Reykjanes volcano in Iceland — the 12th time in 4 years



A crack, formed by the eruption, stretches for about a kilometer. According to local media, residents of the town of Grindavik have been evacuated.



The volcano last became active in April…