Британското разузнаване: Русия е усъвършенствала 500-килограмовите касетъчни бомби

Такива касетъчни бомби са били използвани по-конкретно при Авдеевка и по оста Угледар. В зависимост от модификацията руснаците могат да изстрелят от 100 до 350 суббоеприпаса като всеки суббоеприпас обикновено експлодира със стотици високоскоростни фрагменти или с един голям кумулативен заряд.

„Има реална възможност, както при други бомби, хвърляни от въздуха, Русия наскоро да е интегрирала модула UMPC към авиобомбата РБК-500. Това позволява на самолета-носител да изхвърля боеприпаси от разстояние, отдалечено на много километри от целта“, посочват военните експерти.

ОЩЕ: Най-скъпата спецоперация: Русия е похарчила 1,5 млрд. долара за антиукраинската кампания "Майдан 3"

Анализаторите добавят обаче, че тези руски бомби обикновено имат ниска точност. Въпреки това, благодарение на големия брой суббоеприпаси, една РБК-500 може да причини поражения на площ от няколкостотин метра, което увеличава шансовете за причиняване на поне малко щети на предвидената цел.

