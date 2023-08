България увеличава ударно подкрепата за Украйна задкулисно (СПИСЪК С ОРЪЖИЯ)

Това пише аналитичният сайт Oryx, базиран в Нидерландия, специализиран във военни изследвания по открити източници и използван като референция от западни правителства и медии. Сайтът, наричан още Oryxspioenkop, се ръководи от Стийн Мицер и Йост Олиманс - и двамата са бивши кадри на нидерландския Bellingcat. Също така Олиманс има опит и в британска компания за военно разузнаване.

В анализа детайлно са описани позициите на политици и обществото у нас относно войната, като на преден план е изведено противопоставянето между „проруския президент“ Румен Радев и „проукраинския министър на отбраната“ Тодор Тагарев.

Уточнено е, че все пак явно е постигнат вид баланс между противниковите лагери по върха на управлението, като той включва стратегическото решение за продажба на необходимите боеприпаси и оръжия на държавите-членки на НАТО, които след това улесняват прехвърлянето им в Украйна.

#Ukraine: Ukrainian soldiers firing a previously unseen Bulgarian M60CMA 60mm commando mortar with 🇧🇬HE60 MA mortar bombs.

Deliveries of purchased weapons to Ukraine from Bulgaria mostly remain out of sight - despite being pretty significant, especially regarding ammunition. pic.twitter.com/PAmRU6LO5I