Българка ще следи за правата на депортираните в Русия украински деца, реши ООН

До този ход се стигна, след като през септември миналата година Съветът реши, че е необходим специален докладчик за Русия - на фона на опасенията от засилващите се вътрешни репресии от страна на Москва.

Сред задълженията на Кацарова ще е да следи за спазването на правата на депортираните украински деца, съобщи AFP, цитирана от БТА.

Мариана Кацарова е опитен лидер в областта на правата на човека и експерт в борбата с трафика на хора и насилието срещу жени. Неотдавна тя ръководеше проучването на състоянието на правата на човека в Беларус (OEB) като негов координатор и ръководеше секретариата, базиран в Женева. Проучването, възложено от Съвета по правата на човека на ООН, завърши с представянето на доклада на Върховния комисар пред Съвета през март 2022 г., който беше положително приет и високо оценен от държавите членки.

В периода март 2014 г. - април 2016 г. Кацарова ръководи мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Източна Украйна - Донецк, Луганск, Днепропетровск и Запорожие.

По-рано е била старши съветник по въпросите на борбата с трафика на хора в Службата за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) на ОССЕ във Варшава. Там е ръководила екип от експерти, които са предоставяли съвети и подкрепа на 57-те държави - участнички в ОССЕ, за осигуряване на защита на жертвите на трафик, гласи визитката ѝ в LinkedIn. През 2012 г. Кацарова инициира създаването на Мрежа от адвокати в рамките на ОССЕ, която да представлява безвъзмездно жертви на трафик, търсещи обезщетение и средства за защита.

Преди да се присъедини към ОССЕ, Мариана Кацарова е съветник по въпросите на трафика на хора към Върховния комисар на ООН по правата на човека в Женева. Там инициира и ръководи разработването на Коментар на препоръчителните принципи и насоки относно правата на човека и трафика на хора, който се превърна в крайъгълен камък за прилагането на основан на правата на човека подход към борбата с трафика от страна на държавите членки на ООН. През юни 2010 г. Кацарова организира първия панел на Съвета по правата на човека - "Даване на глас на жертвите и оцелелите от трафик на хора", като събра група от оцелели, които се обърнаха към Съвета.

Преди 2007 г. Кацарова е работила като съветник по въпросите на гражданското общество в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). През 2006 г. тя основава организацията RAW in WAR (Reach All Women in WAR - Да достигнем до всички жени по време на война).

Работила е още като журналист и защитник на правата на човека във военните зони на Босна, Косово и Чечения, включително 10 години като изследовател на Русия за Amnesty International.

Кацарова е завършила журналистика в Софийския национален университет и Колумбийския университет в Ню Йорк и е преминала обучение по международни права на човека и хуманитарно право в Женевската академия по права на човека. Родом от България, тя е основател на първия независим вестник у нас през 1989 г., наречен "Демокрация".

Що се отнася до депортирането на украински деца в Русия, именно заради това военно престъпление Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за арест на диктатора Владимир Путин и на руския детски омбудсман Мария Лвова-Белова.

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) потвърди, че "най-малко" 501 деца са били убити в Украйна от началото на руската война, съобщи изпълнителният директор Катрин Ръсел на 3 април. Това е само потвърденият от ООН брой, а реалната цифра вероятно е много по-висока. Приблизително 1000 деца са получили наранявания, включително такива, които ще останат за цял живот.

Руските сили незаконно са прехвърлили или депортирали 19 514 украински деца в Русия, нарушавайки Женевските конвенции, съобщи Министерството на реинтеграцията в Киев на 28 март.