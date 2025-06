Украйна с мощна атака срещу Русия, в редица области е обявена тревога (ВИДЕО)

Украйна е атакувала Русия с дронове, съобщава турският информационен канал Clash Report. Оттам твърдят, ме е избухнал пожар в петролната рафинерия в Таганрог.

Ukraine's drones are attacking Russia.



The refinery in Taganrog is on fire.