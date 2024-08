Червена боя и отпечатъци по литовското посолство в Москва (ВИДЕО)

Литовското посолство в Москва беше напръскано с червена боя, а по вратата на сградата са оставени отпечатъци от ръце.

Това се вижда на кадри в социалните мрежи, разпространени от руските пропагандисти на 12 август. Вандалите не са открити и мотивите им са неизвестни.

The Lithuanian Embassy in Moscow was sprayed with red paint and handprints were left on the wall of the building, propagandists reported.



The vandals have not been found and their motives are unknown.