Четирима загинали и десетки ранени: Автобус с украинци катастрофира във Франция (СНИМКИ)

Автобус, в който пътниците са били украинци, катастрофира в Северозападна Франция. По данни на местните власти са загинали четирима души, предаде ДПА. Единадесет души са тежко ранени, а 34 са с леки наранявания, съобщиха властите от департамента Сарт. В превозното средства са пътували младежи, деца и възрастни от Украйна, се посочва още в съобщението. Автобусът е катастрофирал на магистралата между градовете Льо Ман и Рен. Властите не са предоставили никакви подробности за това какво е довело до случилото се. Още: ФСБ се опита да взриви 15-годишна ученичка (СНИМКИ)

Радио "Франс Енфо" съобщи, че автобусът е паднал в канавка, а в. "Паризиен" - че се е преобърнал. Във френското Министерство на външните работи се провежда среща, на която се обсъжда инцидента, отбелязва "Франс Енфо", като се позова на близък до случващото се източник.

Мястото на инцидента се намира на по-малко от 20 километра от магистрала A81, която е близо до мястото на предстоящото автомобилно състезание „24 часа на Льо Ман“, което ще започне на 14 юни. Движението в двете посоки по A81 е временно блокирано поради катастрофата, пише The new voice of Ukraine.

Според украинското външно министерство, в автобуса са се намирали украински граждани, включително група деца. Представители на украинското посолство във Франция, включително посланикът, вече са пътували до мястото на инцидента.

Министърът на външните работи Андрий Сибиха е инструктирал Департамента по консулска служба и посолството на Украйна да следят отблизо ситуацията и да предоставят цялата необходима помощ на пострадалите. Още: ЕК измисли план да връща украинците в ЕС обратно в Украйна

