Човек загина при инцидент в увеселителен парк в Швеция (ВИДЕО)

Инцидентът е станал малко след 11.30 шведско местно време. Влакчето е достигнало височина от 30 м и скорост от 90 км/ч, когато дерайлирало или както разказват свидегтели "разходката излезе извън релси". Предната част на влакчето се е отделила от превозното средство, след което спряла в средата на пистата и изпратила хората да се разбият на земята. Във влакчето са пътували 40 души.

Паркът е евакуиран след инцидента и на мястото са извикани полиция и служби за спешна помощ. 140-годишният парк ще бъде затворен за една седмица, за да може полицията да извърши разследване. ОЩЕ: Огромен пожар в най-големия увеселителен парк в Германия (ВИДЕО)

Awful news 1 person is dead all thoughts goes to the victims and their families 🙏🏻 pic.twitter.com/Fl5XkspmBN