Чудовищно: Русия връща телата на украинци без вътрешни органи, твърдят техни близки

Връщането в Украйна на тела на военнопленници без вътрешни органи може да е доказателство, че те се използват в Русия за трансплантация, предаде Ukrinform.

Това беше оповестено на среща в Анкара между семейства на военнопленници и извънредния и пълномощен посланик на Украйна в Турция Васил Боднар.

„Днес вече със сигурност се знае, че при размяна получаваме телата на измъчвани пленници. Ние не просто получаваме измъчени тела, ние получаваме тела, които, за съжаление, са без органи. Тоест, това потвърждава факта, че черният пазар на трансплантации на органи в Руската федерация работи. И, за съжаление, работи с нашите военнопленници. Затова считам, че е необходимо да се каже на целия свят за това, за да се спре това престъпление“, каза съпругата на един от военнопленниците, защитници на мариуполския гарнизон.

Жената се обърна към президента на Турция с молба да подкрепи създаването на смесена медицинска комисия, която ще позволи да се наблюдава здравословното състояние както на украинските, така и на руските военнопленници.

„И също така бих искала да помоля Турция да действа като страна-покровител при решаването на всички хуманитарни въпроси, свързани с обмена на военнопленници“, добави съпругата на военнопленника.

Тя подчерта още, че Русия отказва да върне и да посочи за размяна военнопленниците от мариуполския гарнизон.

„Всъщност те разказват много страшни неща, притесняват се за мъжете и синовете си. И това е истинска болка, която ни мотивира да работим по-бързо и да стимулираме нашите международни партньори да предприемат определени действия. Едно от основните искания е да се създаде международна лекарска комисия, която да проучи състоянието на нашите военнопленници и да им помогне да се справят със здравословните проблеми... И това е едно от посланията, които бяха отправени към турската страна“, каза украинският посланик в Турция Васил Боднар.

Дипломатът изрази надежда Турция, в ролята на държава-покровител, да участва активно в подпомагането на членовете на семействата на военнопленници с цел събиране на информация за техните близки и осъществяване на обмен.

„Аз самата съм майка и последно съм получила информация за сина ми през февруари, когато имаше размяна. Виждаме в какво здравословно състояние се връщат нашите момчета. Това не може да се изрази с думи: те са слаби, имат нужда от медицинска помощ. Всеки път тяхното здравословно състояние се влошава в плен. Това е трета година. И ние ще чакаме ли, а ще чакат ли и те тази размяна? Не знаем и затова сме притеснени... Много роднини не дочакаха децата си от плен. Това е много страшно“, каза майката на военнослужещ, който вече трета година е в руски плен.

В Анкара представители на семействата на защитниците на Мариупол се срещнаха с Ялчин Топчу, главен съветник на турския президент, и Шереф Малкоч, главен омбудсман на Турция.

