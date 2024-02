Пак разстреляни предали се украински войници: Нов случай на руско зверство (ВИДЕО, 18+)

Не е напълно ясно колко са убитите украински войници, след като са се предали, но украинският омбудсман Дмитро Любинец потвърди за най-малко 7. Има обаче данни, че са повече - 9. Видеокадрите не оставят много съмнение, че това е поредно руско нарушение на Женевската конвенция.

Случаят е в близост до Бахмут - до Ивановско. Малкото селце се намира на около 5-6 километра запад-югозапад от Бахмут. Там в момента се водят жестоки боеве - то е една от трите точки на южния фланг на града, които руснаците се мъчат да превземат, за да подсигурят окончателно "пръстена" около Бахмут и да погледнат към Часов Яр: Обещания за Украйна, Русия напредва: 1 украинец се бие с 10 руснаци (ВИДЕО)

Dmytro Lubinets, Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, confirmed another war crime committed by the Russians in Ukraine. Most likely, it happened yesterday in the Bakhmut direction near Ivanivske. At least 7 Ukrainian prisoners of war were shot while surrendering. pic.twitter.com/rM2qnlsLrO