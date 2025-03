Чужди войници срещу Путин – има основи. Украински контраатаки на много места, Суджа пак е руска (ОБЗОР - ВИДЕО)

Има широко съгласие, че първата и най-важна гаранция за сигурност за Украйна е нейната армия – силата ѝ и ресурсите ѝ, нейната подготовка и обхвата на въоръжение. Това заяви френският министър на отбраната Себастиан Лекорню след като в Париж се проведе голяма среща на висши военно-политически представители на петте най-силни във военно отношение европейски държави. Отделно, Франция и Великобритания се стремят да създадат коалиция на желаещи да помагат на Украйна военно, в която да влязат 37 държави. За самата среща всъщност се знае много малко – тя се състоя на 11 март и чак сега почват да излизат някакви подробности.

Разказ за случилото се представи Bloomberg. Основната идея в съюза на 37-те – кой какво може да предложи, за да се попречи на Русия при сключено вече примирие да го наруши. Под "предложи" се разбира войници, военна техника, разузнавателна информация. Показателно – германският министър на отбраната Борис Писториус коментира, че Европа може бързо да компенсира отказ на САЩ по отношение на амуниции (боеприпаси) и сателитни данни. През предстоящите почивни дни т.е. 15-16 март, ще има отговори кой какво е готов да даде за сигурността на Украйна. Но е ясно и, че Русия засега твърдо е против мироопазващ контингент в Украйна, в който има европейски войници – защото те са и войници от страни-членки на НАТО. Обаче има и разбиране на Запад, че предложението за 30-дневно примирие усилва натиска върху руския диктатор Владимир Путин също да направи отстъпки – топката е в неговото поле: Примирие и мир в Украйна: Спирачките пред Путин и ходовете му - спекулации (ВИДЕО)

Руското опозиционно издание "Вьорстка" също публикува новини от Кремъл, от свои източници – че Путин и елитът му са били изненадани как САЩ публично обявиха споразумение за примирие с Украйна, без преди това да го обсъдят при затворени врати с Русия. И още – че Путин се готви да се съгласи да има примирие, но да постави условия, които са абсолютно неприемливи и така да го провали. Основен акцент – преговорите да се водят между Русия и САЩ, без участието на Украйна. И още – украинската армия да се изтегли изцяло от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, както и Украйна да поеме твърд ангажимент, дори с промяна в конституцията, да не влиза в НАТО. Путин ще протока, в опит още повече Русия да подобри позициите си на фронта, за да има по-силни лостове при същинските преговори за мир. "Ако Русия откаже да приеме предложението, ще знаем кое е препятствието пред мира", коментира американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от C-Span. По думите му, примирието е отстъпка и показно, че наистина искаш мир.

"Най-лошото нещо, на което можете да се съгласите по време на активната фаза на войната, е краткотрайно примирие с враг, който има способността бързо да ротира и преразпределя сили. Не е трудно да си представим какво би станало, ако техниката и провизиите, които унищожаваме от месец по цялата линия на фронта, "изведнъж" преминат в настъпление само в едно направление", предупреждава украинският военен Станислав Бунятов, позивна "Осман", в канала си в Телеграм.

Още: "Ако Путин се съгласи, оръжията в Украйна млъкват веднага": Отговорът е като от бясно куче (ОБЗОР - ВИДЕО)

Още отпреди около денонощие в руските военнопропагандни телеграм канали почнаха да се трупат съобщения, че украинската армия почва да извършва по-масирани сухопътни контраатаки и то в няколко направления. Руски канали като "Записки Vетерана" вдигнаха тревога – тръгнали са украински атаки в Торецкото и Покровското направление, в Купянското и Сватовското (Лиманското). Още на 11 март за Купянск се появи информация за украинска контраатака, но от украинското командване "Хортица" не пожелаха да коментират – само потвърдиха, че има операция. В някои телеграм канали се говори за украински напредък от 7 километра. "Какво, да не сме в примирие вече", иронизира "Записки Vетерана" на 12 март в ранния следобед:

According to claims from Russian military bloggers, Ukrainian forces have launched offensives on several fronts, including Kupyansk, Svatove, Toretsk, and Pokrovsk. In addition, there are claims rhar Ukrainian Marines may soon attempt to seize several islands on the Dnipro River… pic.twitter.com/tXxE77RetI

(КАРТА) В Торецк излизат все повече геолокализирани видеокадри, които показват украинско настъпление навътре в града. Новите са от руски удари с дронове по явно нови украински позиции на улица "Бережня". Украинците отвръщат с удари с дронове по руски позиции улица "Съборна", в северната част на Торецк. Отделно 28-ма украинска бригада публикува видеокадри как спира руска атака с бронирана техника в района на Торецк – по украински данни руснаците се опитват да отвърнат на скорошните украински успехи в района. "Украинските въоръжени сили нямат перспективи да променят ситуацията, но премахването на пробилите части на противника изисква време и усилия", уверява руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" в дневния си обзор:

On the Toretsk front, the 28th Brigade took out four “Blyatbarn-tanks” with a group of assault forces under its metal sheets. The column was caught in a fire trap, after which Ukrainian artillery and UAV pilots began eliminating the column. pic.twitter.com/Q1mNdXA2Pm